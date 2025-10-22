Konya'da mendil kapmaca kavgası dışarı taştı: Arkadaşı tarafından bıçaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, akran zorbalığı kanlı bitti.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir sokakta meydana geldi.

Okulda 11. sınıfta öğrenim gören 16 yaşındaki O.G.Y., iddiaya göre, arkadaşlarıyla beraber okulda tartışıp kavga ettiği aynı okulda öğrenim gören 17 yaşındaki İ.T.'yi yanına çağırarak olayı kapatıp, barışmak amacıyla konuşmak istedi.

5 KERE BIÇAKLADI

Ancak O.G.Y., arkadaşlarının yanı başında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan O.G.Y.'nin, sol bacağı ile vücudunun farklı yerlerinde aldığı 5 adet bıçak darbesi ile yaralandığı belirlendi.

30 DİKİŞ ATILDI

Hastanede 30 dikiş atılan O.G.Y., hayati tehlikesi bulunmadığı için ertesi gün evde istirahat etmek üzere 10 günlük rapor verilerek taburcu edildi.

Ailesinin şikayetçi olması üzerine arkadaşını bıçakladığı iddia edilen İ.T. hakkında işlem başlatılırken, savcılıkça ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST

Lise öğrencisi İ.T., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan bıçaklama olayının, okulda aynı gün öğle saatlerinde başlayan tartışmanın devamı sonrasında yaşandığı öğrenildi.

"PSİKOLOJİM ALTÜST OLDU"

Okul arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradığı iddia edilen O.G.Y. de, okulda yaşanan olayın okul dışına taştığını belirterek, "Dışarıdan da tehditlerine devam ediyor. Biz akşamüstü artık bu olayı kapatmak istiyoruz. Çünkü, sürekli tehdit ediliyoruz. Konuşmak için arkadaşı çağırıyoruz, ilk başta gelmiyor. Sonra ilerleyen saatlerde bizi arıyor, ‘neredesiniz söylesin, geleceğim' diyor. Yanımıza bıçakla geliyor, sonra saldırıyor, gelişigüzel. Sonra elini kolunu sallaya sallaya yanımızdan gidiyor." dedi.

O.İ.Y., saldırı esnasında bıçağı görmediğini belirtirken, "Bıçağı ilk başka hissetmedim. Birkaç kez salladıktan sonra hissettim. Arkadaşlarım da dediklerine göre, onlar cop zannetmiş, ben de belli etmeyince. Bayağı büyük bir bıçakmış. Olayın ardından psikolojim altüst oldu. Arkadaşın alabileceği cezanın en fazlasını almasını istiyorum. Serbest bırakmışlar, ona da şaşırdım. Sağda solda geziyormuş arkadaşıyla, dolaşıyormuş." ifadelerini kullandı.

OLAYIN BAŞI VE SONUNA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, okulda düzenlenen mendil kapmaca turnuvasında öğrenciler arasında yaşanan kavga ile sonrasında okul dışına taşan bıçaklı saldırı olayı da kameralara yansıdı.

Kayıtlarda, okulun spor salonunda öğrenciler arasında yaşanan kavga ve araya öğretmenlerinin girerek kavgayı ayırması, sonrasında Yeni Mahalle'de yaşanan bıçaklı saldırı olayı ve ardından ihbar üzerine polis ekibinin olay yerine gelişi görülüyor.

Bu arada, okulda yaşanan kavga sonrasında aralarında bıçaklanan ve bıçaklayan öğrencilerin de olduğu 3 öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatıldığı öğrenildi.