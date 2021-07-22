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    Konya'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

    Ereğli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 06:16
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    Konya'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

    Konya'da Ereğli istikametine seyreden S.T. (27) idaresindeki minibüs, Ereğli-Adana kara yolunun 35. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

    Kazada sürücü S.T. ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Araçtakilerin mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Şanlıurfa'dan Ereğli'nin Kutören Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.

    Kazanın minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

    Konya da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü #1

    Konya da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü #2

    Konya da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü #3

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