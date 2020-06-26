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    Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü

    Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile tırın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 26.06.2020 - 16:15
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    Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü #1

    Konya'nın Yuna ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan 14 M 0891 plakalı minibüs ile 42 P 0171 dorse plakalı tır çarpıştı.

    6 ÖLÜ

    Minibüsün hurdaya döndüğü, tırın ise devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

    Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan diğer vatandaşlar ise il merkezinin yanı sıra Yunak ve Cihanbeyli ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

    Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü - VİDEO

    Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü #2

    Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü #3

    Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü #4

    Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü #5

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