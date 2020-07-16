Bir binanın otoparkına girerek, kilidini kırdığı motosikleti çalan hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Hocacıcihan Saray Mahallesi'nde, bir binanın otoparkına duvardan atlayarak giren hırsız, park halindeki motosikleti sürükleyerek siteden dışarıya çıkarttı.

Motosikleti sürükleyerek götüren hırsız, daha sonra gözden kayboldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sabah uyandığında motosikletini göremeyen Ali Yaya ise durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'da motosiklet çalan hırsız

"KURDA HAZIR KAZANILMIŞ MAL YOK"

Ali Yaya, hırsızın duvardan atladığını ve direksiyon kilidini kırdığını belirterek, “Sabah kalktım baktım, motoru göremeyince şok oldum. Sonra gittim kamera görüntülerini aldım, polise verdim onlar soruşturmaya başladı. Eğer hırsız motoru getirip bırakırsa davamdan vazgeçeceğim ama getirmezse davacıyım. Kurda hazır kazanılmış mal yok. Kazanacaklar, yiyecekler. Benim yaşım 61, ben çalışıyorsam onlar da çalışıp yesinler.” dedi.