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- Konya'da müşteri gibi gittiği mağazada hırsızlık yaptı
Konya'da müşteri gibi gittiği mağazada hırsızlık yaptı
Giyim mağazasına müşteri gibi giren bir şüpheli, tezgahın üzerinde duran telefonu çalıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 12.11.2020 - 16:27
- Güncelleme : 12.11.2020 - 16:39
Konya merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasını işleten Musa Sert, 10 Kasım günü lavaboya gittiği sırada içeri bir kişi girdi.
Mağazaya giren kişi, 'Kolay gelsin...ne yapıyorsun? İyisin değil mi? Ne var, ne yok?' diyerek etrafı kontrol ettikten sonra tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp kaçtı.
Kısa süre sonra lavabodan dönen ve duyduğu seslerin sahibini arayan Musa Sert, kimseyi göremedi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Sert, tezgahın olduğu bölüme geldiğinde cep telefonunun çalındığını fark edip polise haber verdi. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
KİMLİĞİ BELİRLENECEK
Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.