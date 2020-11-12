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Konya'da müşteri gibi gittiği mağazada hırsızlık yaptı

Konya'da müşteri gibi gittiği mağazada hırsızlık yaptı

Giyim mağazasına müşteri gibi giren bir şüpheli, tezgahın üzerinde duran telefonu çalıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.