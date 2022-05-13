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    Konya'da öfkeli kocanın elinden eşini ve kızını polis kurtardı

    Deniz N. tartıştığı eşi Zahit Deniz N.'yi kızına ve kendisine zarar vereceği endişesiyle eve almadı ve polis çağırdı. Polisi görünce bıçağı kendi boğazına dayayan koca 1.5 saatte ikna edildi.
    • 13.05.2022 - 21:32
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 21:47
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    Konya'da öfkeli kocanın elinden eşini ve kızını polis kurtardı

    Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Ulvi Sokakta  bir sitenin 12'nci katında Deniz N., belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Zahit Deniz N.'yi,  kızı ve kendisine zarar vereceği düşüncesiyle kapıyı kilitleyip, eve almadı.

    Ardından polisi arayıp eşinin, kendisine ve kızına zarar vereceği ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Polisi görünce bıçağı boğazına dayadı

    Apartmanın koridorunda bekleyen Zahit Deniz N., ihbar üzerine gelen polisi görünce de elindeki bıçağı boğazına dayadı.

    Polis, Zahit Deniz N.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmaması üzerine Zahit Deniz N.'nin eve girip eşi ve kızına zarar verme ihtimaline karışı bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı.

    Çiftin evdeki kızları Zeynep N., 12'nci kattaki evlerinin balkonundan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Panik atağı bulunan Deniz N. de polis eşliğinde evde bekletildi.

    Konya'da öfkeli kocanın elinden eşini ve kızını polis kurtardı VİDEO

    1.5 saatte ikna oldu

    Zahit Deniz N., Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri ve müzakereci polisin yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu ikna olup teslim oldu.

    Zahit Deniz N., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay sonrası evden çıkartılan Deniz N.'nin eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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