Konya'da oğlunu hırsız zannedip öldürdü

Birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip öldüren baba, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bir çocuk babası Mehmet A. (50), kendisiyle aynı adı taşıyan ve birlikte çobanlık yaptığı 17 yaşındaki oğlu Mehmet A. ile hayvanları beslemek için kaldığı Konya’nın Seydişehir ilçesi Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'ndaki evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti.

KARANLIĞA DOĞRU ATEŞ ETTİ

Baba, tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi.

Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ, BABA GÖZALTINA ALINDI

Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı.