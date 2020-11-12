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    Konya'da oğlunu hırsız zannedip öldürdü

    Birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip öldüren baba, jandarma tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 10:56
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 16:53
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    Konya'da oğlunu hırsız zannedip öldürdü

    Bir çocuk babası Mehmet A. (50), kendisiyle aynı adı taşıyan ve birlikte çobanlık yaptığı 17 yaşındaki oğlu Mehmet A. ile hayvanları beslemek için kaldığı Konya’nın Seydişehir ilçesi Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'ndaki evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti.

    KARANLIĞA DOĞRU ATEŞ ETTİ

    Baba, tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi.

    Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi.

    Konya da oğlunu hırsız zannedip öldürdü #1

    HAYATINI KAYBETTİ, BABA GÖZALTINA ALINDI

    Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Konya da oğlunu hırsız zannedip öldürdü #2

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