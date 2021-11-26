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    Konya'da öğrenci velileri birbirine girdi

    Kavga eden kız öğrencilerin okula gelen velileri arasında gerginlik çıktı. Olay polis müdahalesiyle sonlandı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 15:17
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    Konya'da öğrenci velileri birbirine girdi

    Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Konevi Anadolu Lisesi'nde dün 2 kız öğrenci kavga etti. Bunun üzerine öğrencilerin velileri konuşmak için okula geldi.

    Ancak veliler arasında tartışma çıkınca, öğretmenler araya girip polis çağırdı.

    VELİLER ARASINDA GERİLİM

    İfadesinin alınması için polis merkezine götürülmek istenen velilerden birine, okul önünde bekleyen diğer öğrencinin velisi ile yakınları saldırmak istedi. Polis müdahale edip durumu engelledi. Yaşanan arbede, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

    Konya'da lisede kavga

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olaya karışan 5 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Konya da öğrenci velileri birbirine girdi #1

    Konya da öğrenci velileri birbirine girdi #2

    Konya da öğrenci velileri birbirine girdi #3

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