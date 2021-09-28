Konya’da öğrencisini azarlayan öğretmene soruşturma

Okulun ikinci gününde ağlayarak annesini isteyen öğrencisini "Sizi bana sayıyla mı verdiler" diyerek azarlayan öğretmen hakkında, soruşturma başlatıldı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde hizmet veren bir ilkokulda 1'inci sınıfa başlayan A.Ç., sınıfta ağlamaya bağladı.

Ağlayarak öğretmeninden annesini isteyen A.Ç., sınıf öğretmeni A.I. tarafından azarlandı.

7 Eylül’de yaşanan olay, sınıftaki öğrencilerden biri tarafından kayda alındı.

“ULAN SİZİ BANA SAYIYLA MI VERDİLER”

Görüntülerde, "İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum" diyerek ağlayan A.Ç.'ye öğretmen A.I.’nın, "Ağla, ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler." dediği duyuluyor.

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ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlkokul öğrencisine bağırarak azarlayan öğretmenin görüntüsünün paylaşımın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda, öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.