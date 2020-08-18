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    Konya'da öğretim üyesi kazada yaşamını yitirdi

    Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Konya’da üniversitede görev yapan öğretim üyesi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 00:42
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    Konya'da öğretim üyesi kazada yaşamını yitirdi

    Seydişehir-Antalya karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen kazada, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Koçer (37) idaresindeki motosiklet, aynı istikamete seyir halinde olan N.Y. idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

    Konya da öğretim üyesi kazada yaşamını yitirdi #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Kazada ağır yaralanan Barış Koçer olay yerine sevk edilen ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Koçer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da öğretim üyesi kazada yaşamını yitirdi #2


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