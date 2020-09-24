Konya'da öğretmen çift dersteyken kızları 7'nci kattan düşüp hayatını kaybetti

Sınıf öğretmeni çiftin, evlerinde online ders verdikleri sırada üst kat komşularında kalan 20 aylık kızları, 7'nci katın balkonundan dengesini kaybederek, düştü. Minik beden, bugün toprağa verildi.

Konya'nın Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'ndeki Nuri Tömtöm İlkokulu’nda görevli öğretmen Mustafa Bayram ve Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’nda görevli eşi öğretmen Deniz Bayram evlerinde online ders verdikleri için 2 çocuğunu, bakıcılıklarını yapan üst komşularına bıraktı.

Çocuklarından 20 aylık olan Kumsal Bayram, balkonda dengesini kaybedip 7'nci kattan düştü.

KURTARILAMADI

Durumu fark eden baba Bayram, otomobille kanlar içindeki kızı Kumsal'ı, Çumra Devlet Hastanesi’ne götürdü. Minik Kumsal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

BAKICI GÖZALTINA ALINDI

İsmi açıklanmayan bakıcı kadının da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kumsal Bayram'ın cenazesi bugün Konya kent merkezindeki Hacı Veyis Camii'ne getirildi. Anne Deniz ve baba Mustafa Bayram, kızlarının tabutuna sarılıp ağladı.

Ardından minik Kumsal'ın cenazesi gözyaşları içinde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.