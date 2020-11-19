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    Konya’da öğretmen ve kardeşini öldüren katil, akıllı çıktı

    Platonik aşk beslediği komşusunun kızı öğretmen ile kız kardeşini tabancayla vurarak öldüren, katile İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından “akıl sağlığı yerinde” raporu verildi.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 14:29
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    Konya’da öğretmen ve kardeşini öldüren katil, akıllı çıktı

    Konya’nın Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak’taki ayakkabı atölyesinde çalışan, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat (53), 27 Haziran 2019 Perşembe günü karşı komşusu Burhanettin Sarı’nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı.

    Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı (51) ile kızları Şeyma (25) ve Tuğba'nın (18) yanına gitti.

    İddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim" diyen Canpolat'a Hacer Sarı, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" yanıtını verdi.

    Konya’da öğretmen ve kardeşini öldüren katil, akıllı çıktı #1

    ÖNCE ANNEYİ SONRA KIZLARINI VURDU

    Hacer Sarı, bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu.

    Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı.

    Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da tabancayla ateş etti.

    Konya’da öğretmen ve kardeşini öldüren katil, akıllı çıktı #2

    ŞEYMA ÖĞRETMEN VE KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan Şeyma Sarı ile kardeşi Tuğba Sarı hayatını kaybetti.

    Başından yaralanan ve uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

    Konya’da öğretmen ve kardeşini öldüren katil, akıllı çıktı #3

    DAHA ÖNCE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    Olayın ardından tutuklanan Muzaffer Canpolat hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Görülen davalar sırasında Canpolat'ın daha önce psikolojik tedavi gördüğünü belirtmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor istendi.

    Kurum tarafından hazırlanan raporda Canpolat'ın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

    Konya’da öğretmen ve kardeşini öldüren katil, akıllı çıktı #4

    “AKIL SAĞLIĞI YERİNDE” RAPORU

    Raporda şu ifadeler yer aldı:

    ''Muzaffer Canpolat’ın yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyasının incelenmesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği, dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbı bulgu ve belgeye rastlanmadığı, sanığın Şeyma ve Tuğba Sarı’ya yönelik kasten öldürme, Hacer Sarı’ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kanaatine varılmıştır."

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