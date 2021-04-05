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Konya’da okulun önünde kayınpederini bıçakladı

Konya’da okulun önünde kayınpederini bıçakladı

Kayınpederi ile tartışan bir şahıs yanında getirdiği bıçak ile kayınpederine saldırdı. 55 yaşındaki adam yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.