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    Konya’da okulun önünde kayınpederini bıçakladı

    Kayınpederi ile tartışan bir şahıs yanında getirdiği bıçak ile kayınpederine saldırdı. 55 yaşındaki adam yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 14:43
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    Konya’da okulun önünde kayınpederini bıçakladı

    Konya’nın Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi üzerinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu önünde, damat olduğu öğrenilen T.K. ile kayınpeder Ramazan Başarı (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönmesi ile T.K. yanındaki bıçağı çıkararak kayınpederi Ramazan Başarı’yı bıçakladı.

    Ramazan Başarı, ağır yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Konya’da okulun önünde kayınpederini bıçakladı #1

    Konya’da okulun önünde kayınpederini bıçakladı #2

    Konya’da okulun önünde kayınpederini bıçakladı #3

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