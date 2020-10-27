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    Konya’da öldürülen 18 yaşındaki gencin katilleri tutuklandı

    Tüfekle vurularak öldürülen gencin, kız arkadaşıyla tartışan kişiyi dövdüğü için öldürüldüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 07:34
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 07:51
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    Konya’da öldürülen 18 yaşındaki gencin katilleri tutuklandı

    Konya’nın Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'nde oturan ve sanayide bir firmada çalışan Ramazan Ş., dün gündüz saatlerinde ismi açıklanmayan kız arkadaşıyla parkta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    İddiaya göre durumu fark eden Mehmet Demirtaş (18) ve yanındaki arkadaşları, Ramazan Ş.'ye tepki gösterdi.

    DÖVÜP, GİTTİLER

    Ramazan Ş., kız arkadaşını yanından uzaklaştırdıktan sonra Mehmet Demirtaş ve arkadaşlarının yanına geldi.

    Ardından çıkan kavgada Mehmet Demirtaş ve arkadaşları, Ramazan Ş.'yi dövüp, olay yerinden uzaklaştı.

    Konya’da öldürülen 18 yaşındaki gencin katilleri tutuklandı #1

    BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI

    Mehmet Demirtaş ve 5 arkadaşı, aynı mahallede oturduklarını öğrendikleri Ramazan Ş.'yi barışmak için saat 21.30'da parka çağırdı.

    Ramazan Ş. de yanına arkadaşları Mustafa D., Furkan E. ve Melih E.'yi alıp, parka gitti. Burada iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Konya’da öldürülen 18 yaşındaki gencin katilleri tutuklandı #2

    TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

    Kavga sırasında Mustafa D., tüfekle Mehmet Demirtaş'a ateş açtı.

    Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Demirtaş, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Konya’da öldürülen 18 yaşındaki gencin katilleri tutuklandı #3

    POLİS KAVGAYA KARIŞANLARI ANINDA BULDU

    Olayın ardından Ramazan Ş., Mustafa D., Furkan E. ve Melih E., gözaltına alındı.

    Şüphelilerden Melih E., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mustafa D., Ramazan Ş. ve Furkan E., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

    Konya’da öldürülen 18 yaşındaki gencin katilleri tutuklandı #4

    3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

    Konya’da bir parkta Mehmet Demirtaş’ı tüfekle vurularak öldürülen Mustafa Dereli ve olaya karışan Ramazan Şaplak ile Furkan Eryiğit tutuklandı.

    Konya’da öldürülen 18 yaşındaki gencin katilleri tutuklandı #5

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