Konya’da öldürülen 18 yaşındaki gencin katilleri tutuklandı

Tüfekle vurularak öldürülen gencin, kız arkadaşıyla tartışan kişiyi dövdüğü için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya’nın Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'nde oturan ve sanayide bir firmada çalışan Ramazan Ş., dün gündüz saatlerinde ismi açıklanmayan kız arkadaşıyla parkta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

İddiaya göre durumu fark eden Mehmet Demirtaş (18) ve yanındaki arkadaşları, Ramazan Ş.'ye tepki gösterdi.

DÖVÜP, GİTTİLER

Ramazan Ş., kız arkadaşını yanından uzaklaştırdıktan sonra Mehmet Demirtaş ve arkadaşlarının yanına geldi.

Ardından çıkan kavgada Mehmet Demirtaş ve arkadaşları, Ramazan Ş.'yi dövüp, olay yerinden uzaklaştı.

BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI

Mehmet Demirtaş ve 5 arkadaşı, aynı mahallede oturduklarını öğrendikleri Ramazan Ş.'yi barışmak için saat 21.30'da parka çağırdı.

Ramazan Ş. de yanına arkadaşları Mustafa D., Furkan E. ve Melih E.'yi alıp, parka gitti. Burada iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Mustafa D., tüfekle Mehmet Demirtaş'a ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Demirtaş, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS KAVGAYA KARIŞANLARI ANINDA BULDU

Olayın ardından Ramazan Ş., Mustafa D., Furkan E. ve Melih E., gözaltına alındı.

Şüphelilerden Melih E., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mustafa D., Ramazan Ş. ve Furkan E., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Konya’da bir parkta Mehmet Demirtaş’ı tüfekle vurularak öldürülen Mustafa Dereli ve olaya karışan Ramazan Şaplak ile Furkan Eryiğit tutuklandı.