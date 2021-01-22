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    Konya'da öldürülen çift ile ilgili ‘yasak aşk’ iddiası

    Market alışverişinden dönerken eşinin daha önce birlikte olduğunu öne sürdüğü kişi ile yanındaki kadını öldüren katil zanlısı, “Hakaretlere dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dedi.
    • DHA
    • 22.01.2021 - 15:17
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    Konya'da öldürülen çift ile ilgili ‘yasak aşk’ iddiası

    Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen (39) ve boşanıp birlikte yaşadığı eski eşi sanayi çalışanı Abdullah Koçak (40), marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan C. (42) ile karşılaştı.

    Özkan C., tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yere yığıldı.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi.

    Otomobiliyle kaçan Özkan C. de kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    Konya da öldürülen çift ile ilgili ‘yasak aşk’ iddiası #1

    PENCEREDEN ANNE- BABASININ CESETLERİNİ GÖRMÜŞTÜ, KORUMAYA ALINDI

    Emre K. ise annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak’ın gelmesini ve akşam yemeklerini yemeyi beklerken, evlerinin penceresinden baktığı sırada cansız bedenlerini gördü.

    Küçük çocuğun Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce korumaya alındığı öğrenildi.

    'YASAK AŞK' İKİ EVLİLİĞİ DE BİTİRDİ

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Özkan C., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Çifte cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı.

    Özkan C.'nin, ifadesinde, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak’ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi.

    Konya da öldürülen çift ile ilgili ‘yasak aşk’ iddiası #2

    “EŞİME HAKARET ETTİKLERİNDE DAYANAMADIM, ATEŞ ETTİM”

    Özkan C., ifadesinde, ''Dün eşimle dışarı çıkıyorduk. Husumetli karşı komşularımızla karşılaştık. Bu sırada Gonca Pekşen, bana ve eşime hakaretlerde bulundu. Eşi Abdullah da onu onaylayan cümleler kurdu. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim." dedi.

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