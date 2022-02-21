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- Konya'da öldürülen Mehmet Binbirdağ'ın katili yakalandı
Konya'da öldürülen Mehmet Binbirdağ'ın katili yakalandı
Karnından bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Binbirdağ'ın, eğlence mekanında tanıştığı Ö.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
- DHA
- 21.02.2022 - 16:05
Konya'da yaşayan Mehmet Binbirdağ (48), Meram ilçesine bağlı Şirin Hanım Sokak’ta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Cinayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.
KATİL YAKALANDI
Yapılan incelemede şüphelinin 17 yaşındaki Ö.G. olduğu saptandı. Ö.G., saklandığı evde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.
EĞLENCE MEKANINDA TANIŞIP KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ö.G., ilk ifadesinde ''Mehmet Binbirdağ eğlence mekanında tanıştık. Mekan çıkısında aramızda tartışma çıktı, daha sonra da bıçakladım." dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Ö.G., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.