Konya'da onlarca kilo uyuşturucu, yerin altına gömülü bulundu

Bir eve düzenlenen operasyonda, bahçeye ve müştemilattaki kümesin altına kazılan 2,5 metre derinliğindeki çukurlara gömülen 45 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Mustafa B. ve kardeşi Muhammed B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Çalışmaların ardından 2 kardeşin Karatay ilçesinde oturdukları eve operasyon düzenlendi.

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada, evin bahçesine ve müştemilattaki kümesin altına kazılan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki çukurlarda uyuşturucu ele geçirildi.

UYUŞTURUCULAR VE PARA BULUNDU

8 çuval içerisinde 45 kilo esrar, 3 kök kenevir, 4 sentetik ecza maddesi, 3 ecstasy hap, 1 ruhsatsız av tüfeği, 50 tabanca mermisi ve suçtan elde edilen 12 bin 700 TL ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Kardeşlerin gömdükleri uyuşturucunun dışında bahçeye kurdukları serada ise genetiği değiştirilmiş tohumlarla esrar üretmeye çalıştıkları anlaşıldı. Gözaltına alınan kardeşler, sevk edildikleri mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek' suçlarından tutuklandı.





















