Euro
13.7353
1.99%
Dolar
12.166
1.39%
Altın
704.53
2.06%
Borsa
1.785
-1.9%
Bitcoin
691.268
-3.53%
BTXN Coin
45.73
10.06%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Konya'da onlarca kilo uyuşturucu, yerin altına gömülü bulundu

    Bir eve düzenlenen operasyonda, bahçeye ve müştemilattaki kümesin altına kazılan 2,5 metre derinliğindeki çukurlara gömülen 45 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da onlarca kilo uyuşturucu, yerin altına gömülü bulundu

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Mustafa B. ve kardeşi Muhammed B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

    Çalışmaların ardından 2 kardeşin Karatay ilçesinde oturdukları eve operasyon düzenlendi.

    Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada, evin bahçesine ve müştemilattaki kümesin altına kazılan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki çukurlarda uyuşturucu ele geçirildi.

    UYUŞTURUCULAR VE PARA BULUNDU

    8 çuval içerisinde 45 kilo esrar, 3 kök kenevir, 4 sentetik ecza maddesi, 3 ecstasy hap, 1 ruhsatsız av tüfeği, 50 tabanca mermisi ve suçtan elde edilen 12 bin 700 TL ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Kardeşlerin gömdükleri uyuşturucunun dışında bahçeye kurdukları serada ise genetiği değiştirilmiş tohumlarla esrar üretmeye çalıştıkları anlaşıldı. Gözaltına alınan kardeşler, sevk edildikleri mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek' suçlarından tutuklandı.

    Konya da onlarca kilo uyuşturucu, yerin altına gömülü bulundu #1

    Konya da onlarca kilo uyuşturucu, yerin altına gömülü bulundu #2

    Konya da onlarca kilo uyuşturucu, yerin altına gömülü bulundu #3

    Konya da onlarca kilo uyuşturucu, yerin altına gömülü bulundu #4

    Konya da onlarca kilo uyuşturucu, yerin altına gömülü bulundu #5

    Konya da onlarca kilo uyuşturucu, yerin altına gömülü bulundu #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir