Konya'da ot biçme sesinden rahatsız olan adam, komşusunu vurdu

Hüyük ilçesinde komşularının ot biçme sesinden rahatsız olan 85 yaşındaki adam, tartışma sonucu komşusunu tüfekle vurdu. Yaralının durumunun ağır olduğu belirlendi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yerleşim merkezinde oturan Aynur B. (61) eşi Güner B. ile beraber saat 10.30 sıralarında evinin çevresinde bulunan otları biçmeye başladı.

İddialara göre, çim kesme makinesinin çıkardığı gürültüden rahatsız olan karşı evde ikamet eden komşu Zeki U. (85) ile karı koca arasında başlayan tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gürültü nedeniyle komşusunu vurdu

Evinden getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açan Zeki U., komşusu Aynur B.’yi boynunun sağ tarafı ile omzundan vurarak yaraladı.

Yaralının durumu kritik

Aynur B. ile yaşanan arbede sırasında vücudunda yaralanmalar olduğu öğrenilen Zeki U. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynur B., hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya’ya nakledildi.

Jandarma olay yeri ekipleri silahla kasten yaralama olayının ardından adreste incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.