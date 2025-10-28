Konya'da oto boyama atölyesine pompalı saldırı düzenlendi

- Konya'da sanayi sitesindeki bir oto boyama atölyesine pompalı tüfeklerle saldırı yapıldı.
- Saldırıda 12 kişi yaralandı ve yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
- Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’ndeki Anadolu Sanayi Sitesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, saldırganlar, sanayideki Elmadağ Sokağa geldi.
Saldırganlar, ellerindeki pompalı tüfeklerle Osman Çapar’a ait oto boyacı atölyesine ateş açtı.
12 YARALI
Saldırı sırasında saçmaların iş yerinde bulunan ve sokaktan geçenlere isabet etmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.