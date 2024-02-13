Konya'da otobüsteki yolcunun valizinden 8 kilo esrar çıktı

DHA
Konya'nın Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Antalya kara yolunda rutin yol kontrol denetimi yaptığı sırada bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Valizden 8 kilo uyuşturucu çıktı
Otobüste kontrol yapan polis, davranışlarından şüphelendiği yolculardan O.Ö.'nün sırt çantasında yaptığı aramada 17 uyuşturucu hap, valizinden ise 8 kilo esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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