Konya'da otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

DHA
Konya- Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında İsa Özburun yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü İsa Özburun, otomobildeki Gülhan Özburun ve Murat Özburun yaşamını yitirirken, Tuğba Özburun ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye götürüldü
Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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