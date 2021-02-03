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    Konya'da otomobil bariyere saplandı

    Konya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Prof. Dr. Kadir Okhan Akın yaşamını yitirdi, kızı Yelin Su Akın yaralandı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 09:41
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    Konya'da otomobil bariyere saplandı

    Konya-Ankara karayolu Altınekin ilçesi kavşağında meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Kadir Okhan Akın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    KIZI YARALI KURTULDU

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Akın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    BİYOKİMYA UZMANI OLARAK GÖREV YAPIYORDU

    Kazada hayatını kaybeden sürücü Akın'ın, profesör doktor olarak Ankara'da özel bir hastanede biyokimya uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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