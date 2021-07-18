Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
271.800
-0.29%
EXEN Coin
23.55
4.80%
31ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 31 C

    Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

    Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

    Konya Kulu Devlet Hastanesi yakınlarda, Mehmet Ö. yönetimindeki 42 GE 401 plakalı otomobil ile Ahmed A. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Hamza J. yaralandı.

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan 2 kişi ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da otomobil ile motosiklet çarpıştı #1

    Konya da otomobil ile motosiklet çarpıştı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir