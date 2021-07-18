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- Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- İHA
- 18.07.2021 - 11:24
Konya Kulu Devlet Hastanesi yakınlarda, Mehmet Ö. yönetimindeki 42 GE 401 plakalı otomobil ile Ahmed A. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Hamza J. yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.