Haberler

3. Sayfa Haberleri

Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.