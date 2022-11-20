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- Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü
Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü
İçinde su bulunmayan kanala düşen otomobildeki 3 kişi, hayatını kaybetti.
- 20.11.2022 - 18:27
- Güncelleme : 20.11.2022 - 19:04
Konya - Aksaray karayolunun 32'nci kilometresinde bir kaza meydana geldi.
38 ABL 510 plakalı otomobil, Mazlum Sarı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, DSİ Artırma Tesisleri'nin karşısında bulunan ve içinde su olmayan kanala düştü.
3 kişi yaşamını yitirdi
Sürücü ile araçta bulunan Besime Sarı ve Şehribani Taş, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
AA'nın haberine göre; araç vinç yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü