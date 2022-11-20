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    Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü

    İçinde su bulunmayan kanala düşen otomobildeki 3 kişi, hayatını kaybetti.
    • 20.11.2022 - 18:27
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 19:04
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    Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü

    Konya - Aksaray karayolunun 32'nci kilometresinde bir kaza meydana geldi.

    38 ABL 510 plakalı otomobil, Mazlum Sarı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, DSİ Artırma Tesisleri'nin karşısında bulunan ve içinde su olmayan kanala düştü.

    3 kişi yaşamını yitirdi

    Sürücü ile araçta bulunan Besime Sarı ve Şehribani Taş, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    AA'nın haberine göre; araç vinç yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü

    Konya da otomobil kanala düştü: 3 ölü #1

    Konya da otomobil kanala düştü: 3 ölü #2

    Konya da otomobil kanala düştü: 3 ölü #3

    Konya da otomobil kanala düştü: 3 ölü #4


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