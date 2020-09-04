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- Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Yalıhüyük ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 04.09.2020 - 03:09
Konya'nın Yalıhüyük ilçesi Suğla Baraj Yolunda meydana gelen olayda, Mustafa Akan idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Akan ile araçta bulunan annesi Meryem Akan ve Ali Akan yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Meryem Akan, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan sürücü Mustafa Akan, Konya’ya sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.