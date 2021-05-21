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    Konya'da otomobil takla atınca anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı

    Kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki anne ve kız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 13:32
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    Konya'da otomobil takla atınca anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı

    Konya Seydişehir'de oturan Gazi Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Taner Okay (36), ailesiyle birlikte, rahatsız olan eşi Gülten Okay’ı Konya’daki bir hastaneye götürmek için yola çıktı.

    Taner Okay yönetimindeki 42 EL 132 plakalı otomobil, saat 07.30 sıralarında Beyşehir- Konya karayolunun 1'inci kilometresine geldiğinde kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla attı.

    Kazada, Gülten Okay ve annesi Şenay Yıldırım yaşamını yitirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan sürücü Taner Okay ile kayınpederi Erol Yıldırım (61) ve akrabası Levent Çevik (58), çağırılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Durumu ağır olan Erol Yıldırım, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

    2 KÜÇÜK ÇOCUĞU OLDUĞU BİLDİRİLDİ

    Hayatını kaybeden Gülten Onay’ın, 50 günlük Tevfik Ege ve 6 yaşında Eda adında 2 çocuğu olduğu bildirildi.

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