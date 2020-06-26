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    Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

    Kontrolden çıkan otomobilin takla açması sonucu ağır yaralanan 5 kişiden, 3'ü hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 26.06.2020 - 12:51
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    Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı #1

    Konya-Afyonkarahisar karayolu Atakent Mahallesi kavşağında Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak takla attı.

    Kazada; sürücü Fevzi Karagöz ile araçta bulunan Bahide Karal (49), Emrah Karal (19), Hatice Bezciyarar (78) ve Necattin Karal (50) yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı #2

    2 KİŞİ HASTANEDE, SÜRÜCÜ SEVK SIRASINDA KURTARILAMADI

    Yaralanan 5 kişiden sürücü Fevzi Karagöz (55), Akşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale sonrası Konya'daki başka hastaneye sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Bahide Karal (49) ve Hatice Bezciyarar (78) da Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Diğer yaralılar Emrah Karal (19) ve Necattin Karal'ın (50) tedavilerine devam edildiği belirtildi.

    Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı #3

    Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı #4

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