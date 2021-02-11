Karapınar ilçesinde otomobilin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya Adana Karayolu Karapınar ilçesine bağlı Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkisinde meydana gelen kazada, Karapınar’dan Konya istikametine seyir halinde olan M.U. (55) yönetimindeki tır, Merdivenli mevkisine geldiğinde tekrar Karapınar istikametine dönmek istedi.

Tır dönmek için döner kavşağa yaklaştığı sırada arkadan gelen otomobil tıra çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya’da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı VİDEO

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan toplam 8 kişiden Macit El Hac Ali (33), Heysem Tabalci (54) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazada, otomobilde bulunan ve yaralanan Suriye uyruklu N.E.H.A. (19), D.A. (25) ve A.E.H. (18) Karapınar Devlet Hastanesine, İ.E.M. (31) ve H.B. (15) ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









