Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi İstanbul Yolu Kavşağı'nın altında, Musa Baran'ın kullandığı 33 AEF 541 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Celal Karagöz yönetimindeki 42 YL 551 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüjde güçlükle durdu.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Musa Baran olay yerinde hayatını kaybederken, kazada eşi Rabia Baran (32), çocukları N.B. (7), M.B. (4) ve H.N.B. (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Rabia Baran'ın hayati tehlikesi bulunurken, çocukların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Musa Baran'ın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra otopsi için Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı VİDEO