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    Konya'da otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı

    Polisin uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada araçta 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 15:34
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    Konya'da otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı

    Konya-Ereğli yolunda giriş çıkış noktasında uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobile dur ihtarında bulundu.

    Polisin uyarısına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalama yaşandı. Kent merkezi istikametine kaçan sürücü, daha sonra Çumra ilçesine doğru kaçışını sürdürdü.

    ARACI BIRAKIP KAÇTI

    Yaklaşık 50 kilometrelik kovalamaca sonunda sürücü otomobilini yol üzerine bırakıp mısır tarlasına yaya olarak kaçtı.

    10 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Polis ekipleri tarlaya kaçan sürücünün peşine düşerken, 2'si bagajda olmak üzere 10 Suriyeli kaçak göçmen etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı.

    Polis ekiplerinin araç üzerindeki incelemelerinin ardından göçmenler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

    Konya'da otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı ViDEO

    Konya da otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı #1

    KİŞİ BAŞI 100 EURO VERMİŞLER

    Otomobil sürücüsü kaçtığı mısır tarlasında polis ekipleri tarafından arandı. Tarladaki izler üzerine sürücünün peşine düşen polisler yaptığı aramalarda bir sonuca ulaşamadı.

    Araçtan indirilen yabancı uyruklu şahısların Kilis’ten Konya’ya gelmek için araç sürücüsüne kişi başı 100 euro verdikleri öne sürüldü.

    Konya da otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı #2

    EKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ

    Araç polis ekipleri tarafından emniyet otoparkına çekilirken, kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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