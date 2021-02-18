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    Konya'da otomobilin çamurluğuna gizlenmiş eroin bulundu

    Polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin çamurluğuna paket içinde gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 07:34
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    Konya'da otomobilin çamurluğuna gizlenmiş eroin bulundu

    Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

    ÇAMURLUĞA GİZLEDİ

    Operasyonda dedektör köpekle yapılan aramada otomobilin çamurluğuna gizlenmiş paket içinde 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi.

    BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Olayla ilgili 1 kişi 'Uyuşturucu ticaret yapmak' suçundan gözaltına alındı.

    Konya da otomobilin çamurluğuna gizlenmiş eroin bulundu #1

    Konya da otomobilin çamurluğuna gizlenmiş eroin bulundu #2

    Konya da otomobilin çamurluğuna gizlenmiş eroin bulundu #3

    Konya da otomobilin çamurluğuna gizlenmiş eroin bulundu #4

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