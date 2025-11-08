Konya'da otomobilin çarptığı adam öldü

- Konya'da Emre Ş.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Göktaş'a çarptı.
- Sağlık ekipleri, Göktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Eski Hava Hastanesi kavşağında Emre Ş. (29) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Göktaş'a (56) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri Ramazan Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.