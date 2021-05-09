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- Konya'da otomobilin radyatöründen yılan çıktı
Konya'da otomobilin radyatöründen yılan çıktı
Aracın radyatör kısmına giren 2 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
- DHA
- 09.05.2021 - 16:51
- Güncelleme : 09.05.2021 - 17:01
Konya'nın Ereğli ilçesi Melicek Mahallesi’nde otomobilin ön kısmından yılanın kuyruğunun sarktığını gören Ramazan Kılıç, itfaiyeye haber verdi.
EKİPLER YARDIMA KOŞTU
İtfaiye ekipleri otomobilin radyatörüne giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, uzun uğraşlar sonucu çıkardı.
Yılan Şehir merkezinden uzak bir bölgede, itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.
Konya'da otomobilin radyatöründen yılan çıktı VİDEO