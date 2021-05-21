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- Konya'da otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk
Konya'da otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk
Otomobilin üstüne yatarak giden bir kişi ile kapı açık vaziyette ayakta duran bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 21.05.2021 - 13:55
Konya’nın Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde otomobilin üstüne yatan ve kapıları açık şekilde yolculuk yapan şahısların tehlikeli yolculuğunu görenler şaşkınlık yaşadı.
TEHLİKE ANLARI KAMERADA
Seyir halindeki araçta rahat tavırlarıyla yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Bir süre araç üzerinde seyir halinde olan sonrasında kenara çekerek duran otomobildekiler, tehlikeli anlara davetiye çıkardır.
Konya'da otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk VİDEO