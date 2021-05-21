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Konya'da otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk

Konya'da otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk

Otomobilin üstüne yatarak giden bir kişi ile kapı açık vaziyette ayakta duran bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.