- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya’da Özbekistanlı kadın defalarca bıçaklanarak öldürüldü
Konya’da Özbekistanlı kadın defalarca bıçaklanarak öldürüldü
39 yaşındaki Özbekistan uyruklu kadın, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Polis, kadını öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- 25.04.2022 - 11:42
- Güncelleme : 25.04.2022 - 12:04
Konya’nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Keykubat Sokak’ta ikamet eden 39 yaşındaki Irodakhon Djuraboeva'dan haber alamayan arkadaşı, saat 07.00 sıralarında eve geldi.
Arkadaşı, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenip çilingir çağırdı ve içeri girdi.
Defalarca bıçaklandı
Djuraboeva’yı kanlar içinde bulan arkadaşı, durumu hemen polis ile sağlık görevlilerine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Djuraboeva'nın vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürülmüş olduğunu belirledi.
Polis katil ya da katillerin peşinde
Djuraboeva'nın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre polis, Djuraboeva'yı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.