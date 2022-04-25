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Konya’da Özbekistanlı kadın defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da Özbekistanlı kadın defalarca bıçaklanarak öldürüldü

39 yaşındaki Özbekistan uyruklu kadın, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Polis, kadını öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.