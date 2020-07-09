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    Konya'da güvenlik görevlisi bindiği otobüste bıçaklandı

    Hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, bindiği otobüste bir şahıs tarafından bıçaklanıp ağır yaralanırken, saldırgan ise tutuklandı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 10:07
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    Konya'da güvenlik görevlisi bindiği otobüste bıçaklandı

    Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere bindiği otobüste bıçaklı saldırıya uğradı.

    Ayçiçek'in yanına gelen bir yolcu, "Sen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi misin?" diye sordu. "Evet" yanıtını alan şüpheli, yanındaki bıçakla Ayçiçek'i boyun ve karın bölgesinden bıçaklayıp, kaçtı.

    AĞIR YARALANDI

    Ayçiçek'e ilk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaptı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ayçiçek'i ambulansla çalıştığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Ağır yaralanan Süleyman Ayçiçek'in tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

    Konya'da güvenlik görevlisi bindiği otobüste bıçaklandı ViDEO

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin, Muhammet Arslan Karaman olduğu tespit edildi.

    Gidebileceği adreslere baskın düzenleyen ekipler, Karaman'ı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

    Konya'da güvenlik görevlisi bindiği otobüste bıçaklandı #1

    "ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLEDİM"

    Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Muhammet Arslan Karaman'ın, ifadesinde daha önce hastaneye gittiğini, orada güvenlikçilerle arasında tartışma çıktığını, otobüste de Süleyman Ayçiçek'i görünce kendisinden özür dilemesini beklediğini, terslenince anlık sinirle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

    Konya'da güvenlik görevlisi bindiği otobüste bıçaklandı #2

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Arslan Karaman, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

    Konya'da güvenlik görevlisi bindiği otobüste bıçaklandı #3

    Konya'da güvenlik görevlisi bindiği otobüste bıçaklandı #4

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