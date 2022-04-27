Konya'da pahalı drift: İki otomobile çarptı

Konya'da drift yaparken kaza sonucu iki araçta maddi hasara sebebiyet veren ehliyetsiz sürücü polis ekipleri tarafından tespit edilerek para cezası verildi.

Konya'nın Karatay İlçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde drift yaptığı esnada park halindeki iki araca çarpan ehliyetsiz sürücü yapılan çalışmalar sonucu idari para cezasına çarptırıldı.

İki araca hasar verdi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sosyal medyada bir sürücünün drift yaparken kaza sonucu iki araca maddi hasar veren görüntülerinin yer alması sonucu harekete geçti.

Konya'da drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası VİDEO

12 bin 800 lira para cezası kesildi

Kaza yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kazaya sebebiyet veren otomobili hasarlı şekilde bir evin bahçesinde buldu. Yapılan çalışmalar sonucu otomobili kullandığı belirlenen sürücü Umut A'ya "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "drift yapmak" suçlarından 12 bin 800 lira idari para cezası kesildi. Drift yapmak amacıyla kullanılan otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

25 bin lira maddi hasar verdi

AA'nın haberine göre, emniyet ekiplerinin hakkında adli işlem başlattığı Umut A.'nın drift yaptığı esnada çarptığı iki araçta, yaklaşık 25 bin lira maddi hasar oluşturduğu öğrenildi.



