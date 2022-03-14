Konya'da park halindeki öğrenci servisi alev aldı

Park halindeki öğrenci servisinde aniden çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirirken, şoförün servisteki öğrencileri kısa bir süre önce okula bırakıp, evine döndüğü belirtildi.

Konya'nın Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi, Şehit Ozan Şarlak Caddesi'nde meydana gelen olayda park halindeki okul servis minibüsünde yangın çıktı.

YANGINLA BİRLİKTE PATLAMA YAŞANDI

Alevler, bir anda minibüsü sardı. Bu sırada yangınla birlikte patlamalarda yaşandı.Olayın yaşandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan, şoförün minibüsteki öğrencileri kısa bir süre önce okula bırakıp, evine döndüğü belirtildi.





