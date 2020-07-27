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- Konya’da park kavgasında eniştesini öldürdü
Konya’da park kavgasında eniştesini öldürdü
- İHA
- 27.07.2020 - 08:37
Konya’nın Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi’nde yakın komşu olan akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A.Y. (48) eniştesi Nevzat A.’ya (53) bıçakla saldırdı.
BABA VE İKİ ÇOCUĞU YARALANDI
Nevzat A., kayınbiraderinin saldırısında kalp ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda, Nevzat A.’nın kızı A.Ç. (21) başından aldığı darbeyle, oğlu M.A. (27) ise göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan Nevzat A., kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları tespit edilen Nevzat A.’nın kayınbiraderi S.A.Y (48) ile oğlu H.A.Y. (23) ve damadı R.K. (31) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.