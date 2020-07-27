Konya’da park kavgasında eniştesini öldürdü

Akrabalar arasında çıkan park kavgasında kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi öldü, iki çocuğu da yaralandı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi’nde yakın komşu olan akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A.Y. (48) eniştesi Nevzat A.’ya (53) bıçakla saldırdı.

BABA VE İKİ ÇOCUĞU YARALANDI

Nevzat A., kayınbiraderinin saldırısında kalp ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda, Nevzat A.’nın kızı A.Ç. (21) başından aldığı darbeyle, oğlu M.A. (27) ise göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan Nevzat A., kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları tespit edilen Nevzat A.’nın kayınbiraderi S.A.Y (48) ile oğlu H.A.Y. (23) ve damadı R.K. (31) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.