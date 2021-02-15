Konya'da patlayan varil can aldı

Konya'da soba ve mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde çalışan Murat Arı, açmak istediği boş yağ varilindeki patlama nedeniyle hayatını kaybetti.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak'ta 47 yaşındaki Murat Arı, çalıştığı sırada boş yağ varilini açmak istedi.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Belirlenemeyen nedenle varilin patlaması sonucu yaralanan Arı, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı yakındaki özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, patlamanın varil içerisinde biriken havadan meydana geldiği ihtimali üzerine duruyor.

















