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Konya'da patronunu çorbacıda öldürdü
Eğlence mekanı sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, çorbacıda kendi çalışanının silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 21.05.2022 - 09:31
Konya kent merkezinde bir eğlence mekanının sahibi olduğu öğrenilen Mustafa Adım (43), arkadaşlarıyla birlikte Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’ndeki çorbacıya geldi.
Saat 06.45 sıralarında arkadaşlarıyla oturduğu sırada Mustafa Adım'ın çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf S. de aynı çorbacıya geldi.
Yusuf S., Mustafa Adım'a yanında bulunan tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Hastanede kurtarılamadı
Kanlar içerisinde yere yığılan ve olayda göğsünden üç el ateş edilerek yaralanan Adım, yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Adım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Katil aranıyor
İHA’nın haberine göre polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.