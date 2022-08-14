Konya'da pikabın tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü

Konya’da seyir halindeki tıra arkadan çarpan pikapta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da saat 21.30 sıralarında Konya-Karaman Karayolunun 19. kilometresi merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi mevkiinde, tarlada sulama yaptıktan sonra eve dönüş yapan Mustafa Samet Pullu idaresindeki pikap, aynı istikamete giden Mustafa Ç.’nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı

İHA'nın haberine göre, kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde pikap sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve tarım işçisi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Najmuddin Rahmanqul (23) ile Mohammad Sharif Azizi’nin (28) hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Samet Pullu'nun yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.





Tır sürücüsü gözaltında

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yara almayan tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



