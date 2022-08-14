Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
440.231
0.74%
BTXN Coin
6.55
-6.16%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Konya'da pikabın tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü

    Konya’da seyir halindeki tıra arkadan çarpan pikapta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
    • 14.08.2022 - 01:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da pikabın tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü

    Konya'da saat 21.30 sıralarında Konya-Karaman Karayolunun 19. kilometresi merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi mevkiinde, tarlada sulama yaptıktan sonra eve dönüş yapan Mustafa Samet Pullu idaresindeki pikap, aynı istikamete giden Mustafa Ç.’nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

    Hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı

    İHA'nın haberine göre, kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde pikap sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve tarım işçisi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Najmuddin Rahmanqul (23) ile Mohammad Sharif Azizi’nin (28) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Samet Pullu'nun yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

    Konya da pikabın tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü #1

    Tır sürücüsü gözaltında

    Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yara almayan tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da pikabın tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü #2


    İlginizi Çekebilir

    Sakarya'da kaza yapan araç durmadı
    3. Sayfa

    Sakarya'da kaza yapan araç durmadı

    Yeşil soya fasulyesinin saymakla bitmeyen faydaları! Protein deposu..
    Sağlık

    Yeşil soya fasulyesinin saymakla bitmeyen faydaları! Protein deposu..

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Görüş Bildir