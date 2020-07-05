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    Konya'da plastik atık deposunda yangın

    Sanayi sitesinde plastik atık toplama deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 15:39
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    Konya'da plastik atık deposunda yangın #1

    Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm deposunda, elektrik hattı kablosunun kopması sonucu yangın çıktı.

    Depoda plastik malzemeler olduğu için alevler kısa sürede büyüdü.

    YAN ATÖLYEYE SIÇRADI

    Yangın, yandaki palet atölyesine de sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Konya'da plastik atık deposunda yangın

    MÜDAHALE SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ise bölgede bekletilen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

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