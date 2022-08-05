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- Konya'da polise ateş açılan otomobilden, uyuşturucu haplar çıktı
Konya'da polise ateş açılan otomobilden, uyuşturucu haplar çıktı
- 05.08.2022 - 17:51
- Güncelleme : 05.08.2022 - 18:05
Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Seyran Sokak'ta, çarşamba günü polis, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı şüphesiyle 06 TFV 52 plakalı otomobili durdurmak isterken araçta bulunan 2 kişi, polise ateş açıp hızla kaçtı.
Şüpheli otomobil, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araç içindeki Mustafa Altan ve Ümit Özcan, gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
DHA’nın haberine göre; yapılan aramada ise otomobilin arka koltuğunda suç aleti tabanca ile bagaj ve ön koltukta poşet içinde 3 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Konya'da polise ateş açılan otomobilden, uyuşturucu haplar çıktı VİDEO
Şüpheliler tutuklandı
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.