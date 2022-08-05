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Konya'da polise ateş açılan otomobilden, uyuşturucu haplar çıktı

Konya'da polise ateş açılan otomobilden, uyuşturucu haplar çıktı

Uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi ile durdurulmak istenen otomobilden, polise ateş açıldı. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan, 3 bin 592 uyuşturucu hap çıktı.