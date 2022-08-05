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    Konya'da polise ateş açılan otomobilden, uyuşturucu haplar çıktı

    Uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi ile durdurulmak istenen otomobilden, polise ateş açıldı. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan, 3 bin 592 uyuşturucu hap çıktı.
    • 05.08.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 18:05
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    Konya'da polise ateş açılan otomobilden, uyuşturucu haplar çıktı

    Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Seyran Sokak'ta, çarşamba günü polis, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı şüphesiyle 06 TFV 52 plakalı otomobili durdurmak isterken araçta bulunan 2 kişi, polise ateş açıp hızla kaçtı.

    Şüpheli otomobil, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araç içindeki Mustafa Altan ve Ümit Özcan, gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; yapılan aramada ise otomobilin arka koltuğunda suç aleti tabanca ile bagaj ve ön koltukta poşet içinde 3 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Konya'da polise ateş açılan otomobilden, uyuşturucu haplar çıktı VİDEO

    Şüpheliler tutuklandı

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.


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