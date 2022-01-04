Konya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan otomobilin alkollü sürücüsü yakalanınca, "Korkudan kaçtım, ailevi sorunlarım vardı, yoksa sorun çıkartmak istemedim" dedi.

Konya'nın Karatay ilçesi Galericiler Sitesi yakınlarında meydana gelen olayda Fevzi Çakmak Mahallesi Gülistan Caddesi'nde devriye atan Konya Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri, 06 FS 0191 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Otomobil sürücüsü durmayarak Ankara Caddesi'ne çıkıp şehir merkezi istikametine kaçmaya başladı.

POLİSLE GİRDİĞİ KOVALAMACA UZUN SÜRMEDİ

Polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine kaçış güzergahlarına takviye ekip sevk edildi.

Kaçan sürücü ise otomobille Galericiler Sitesi'ne girdi. Bir süre buradan ekiplerden kaçmaya çalışan sürücü Cevher Dudayev Caddesi üzerinde durdurularak gözaltına alındı.

Konya'da polisten kaçan alkollü sürücü: Sorun çıkartmak istemedim VİDEO

"SORUN ÇIKARTMAK İSTEMEDİM"

Araç sürücüsü Cafer G.’nin yapılan alkol muayenesinde 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü Cafer G., “Korkudan kaçtım, ailevi sorunlarım vardı. Yoksa sorun çıkartmak istemedim" diyerek kendini savundu.

Öte yandan, sürücü Cafer G.’ye, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Polisin dur ihtarına uymamak' ve 'Alkollü araç kullanmaktan' cezai işlem uygulandı.