Konya'da rezidanstaki işkence davasında iddianame hazır

Nişanlısı Mustafa Demirci'nin eski sevgililerine arkadaşıyla beraber saatlerce şiddet uygulayıp çeşitli işkenceler yapan Sara Demir hakkında, 36 yıl hapis cezası isteniyor.

Konya'da yaşayan Sara Demir, nişanlısı Murat Demirci'nin evine giderek aynı günde farklı zamanlarda eve çağırdığı ve Demirci'nin eski sevgilileri olduğu iddia edilen Demet A. ve M.K. isimli genç kadınlara çeşitli işkenceler yapmıştı.

İddialara göre, Sara Demir yanındaki arkadaşı Tuğba Demirci'yle bir olup kadınların usturayla saçlarını kesmiş ardından ise dövüp yüzlerinde sigara söndürmüştü.

Olayların ardından Sara Demir, Tuğba Demirci ve Murat Demirci tutuklanmıştı.

İşkencenin saatler sürdüğü ortaya çıktı

İşkence gecesinde Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin, Demet A.’ya 2 saat boyunca işkence yaptıkları tespit edildi. M.K.’nin ise 36 dakika boyunca işkence gördüğü saptandı.

36'şar yıl hapis talebi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.K.'nin uğradığı işkenceye yönelik 4 gün içinde iddianame hazırlandı. İddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit, yağma, hakaret, cebir, mala zarar verme ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin 36'şar yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"Gönül ilişkimiz vardı, beni rezidansa davet etti"

DHA'nın haberine göre M.K.'nin ifadesinde şunlar yer aldı:

''Murat ile 3 ay önce tanıştım. Aramızda bir gönül ilişkisi vardı. Olay günü beni önce kafeye davet etti. Oraya gittiğimde de orada yoktu. Sonra bana WhatsApp üzerinden bir rezidansın konumunu gönderdi. Beni dairenin kapısında karşıladı ve kolumdan tutarak beni içeriye çekti. Sonra içeride iki kadının daha olduğunu gördüm. Murat bu kadınlara dönerek ‘Alın işte M.K. bu.

"'İstediğinizi yapın' diyerek beni önlerine attı"

İstediğinizi yapın’ diyerek kolumdan tutup içeriye itti. Bu kadınlar bana ‘Senin bu rahatlığın nereden geliyor? Sen kime güveniyorsun?’ dediler. Benim konuşmama bile izin vermeden hakaret etmeye başladılar. ‘Murat bizim köpeğimiz. Murat’a ait olan her şey bizimdir.





"Satır ve makaslarla tehdit ettiler"

Seni Konya’da yaşatmayız’ diyerek tehdit ettiler. Ben oradan kaçmak isterken, Murat ellerimi tutarak gitmeme engel oldu. Kadınlar da arkamdan gelip, omuzlarıma kadar uzun olan saçlarımı usturayla kestiler. Makasla elbisemi parçaladılar. Masanın üzerinde duran bıçak, satır, makas ve copu göstererek ‘Seni öldürürüz, yaşatmayız. Bu daha başlangıç, seni keseceğiz’ dediler. Sara da sağ yanağımda sigara söndürdü. Telefonumu ve çantamı verip, gitmeme izin verdiler."

"Tahliye durumunda elektronik kelepçe takılacak"

M.K.’nin avukatı ise sanıkların tahliye edilmeleri durumunda elektronik kelepçe takılacağını söyleyerek "M.K. ofisime geldiğinde yaşadığı dehşet yüzünden okunuyordu. Saçları yoktu ve psikolojisi bozuk haldeydi. Biz de hemen karakola giderek şikayetçi olduk. Karakolda başka bir kadına da işkence yaptıklarını, bunun planlı bir şekilde yapıldığını öğrendik. Bu kişiler şu anda tutuklu bulunuyor. Şayet tahliye edilmeleri durumunda da bu 3 sanığa da elektronik kelepçe takılacak. Müvekkilime verilecek aparatla da kendisine ne kadar mesafede yaklaşıp, yaklaşamadıklarını tespit edecek yaklaştıkları taktirde de hukuki sonuçlarına katlanacaklar." dedi.