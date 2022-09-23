Konya'da ruhsatlı silahını temizleyen adam kendini yaraladı

Konya'da ruhsatlı silahını temizleyen adam kendini yaraladı

Ruhsatlı silahını temizleyen T.Ç., silahının yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahını temizleyen T.Ç,'nin başına talihsiz bir olay geldi.

Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak'ta ikamet eden adam, ruhsatlı silahını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.

Silah sesini duyanlar polis ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının sağlık durumu iyi

AA'nın haberine göre, ambulansla hastaneye kaldırılan T.Ç'nin kasığından yaralandığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.