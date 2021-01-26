Konya'da ruhsatsız gazinoya polis baskını

Daha önce mühürlenen gazinonun faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine mekana baskın düzenleyen polis, içeriden kilitlenen demir kapıyı koçbaşıyla kırdı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanının faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Arama izniyle iş yerine baskın düzenleyen polis, kilitli olan demir kapıyı koçbaşıyla kırarak açtı.

RUHSATSIZ GAZİNODA EĞLENİRKEN YAKALANDILAR

Polisin kapıyı açmaya çalıştığı sırada iş yerinin ışıklarının kapatıldığı gözlendi. Ekiplerin içeriye girmesi ve elektriklerin açılmasıyla mekanda çalışanlar ve eğlenmeye gelenler ortaya çıktı.

Yapılan incelemede ruhsatsız olduğu anlaşılan gazinoda, belgeleri olmadığı halde canlı müzik yayını ve alkol sunumu yapıldığı tespit edildi.

Koç başıyla kapısı kırılan ruhsatsız gazinoda eğlenirken yakalandılar

39 KİŞİ HAKKINDA TUTANAK

İş yerinde izinsiz çalışan 13 şahsa ve iş yerinde tütün tüketimine izin verildiğinden dolayı tutanak tutuldu. Eğlence mekanında bulunan 26 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten gerekli tutanak tanzim edildi.

İş yeri sorumlusu Ömer M., gözaltına alınarak hakkında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim edildi.

MEKANA MÜHÜR VURULDU

Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri, Selçuklu zabıta ekiplerince resen mühürlendi.

Ayrıca iş yerinde çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 1 kadın, gerekli işlemlerin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.