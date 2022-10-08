Konya'da sahte araç kiralama sitesi kurup 208 kişiyi dolandırdılar

Araç kiralama firmalarının web sitesini kopyalayıp kasko peşinatı ve sigorta gibi bahaneler ile 208 kişiyi 1 milyon 850 bin TL dolandıran 19 kişilik çete çökertildi.

Konya’da 19 kişilik çete grubu, otomobil kiralama şirketlerinin web sitelerine girdi, site isminden harf değişikliği yaptı ve birebir aynısını tasarladı.

Kurumsal araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayarak hazırladıkları sahte sitelere sosyal medya üzerinden reklam veren şüpheliler, araç kiralamak isteyen çok sayıda vatandaşı ağlarına düşürüp kandırdı.

Oltalama (phishing) yöntemini kullanan çete üyeleri, bu sitelerden araç kiralamak isteyen 208 kişiyi tam 1 milyon 850 bin lira dolandırdı.

Sigorta ve kasko peşinatı için ön ödeme istediler

Sahte sitelerden araç kiralamak isteyen kişilerden sigorta, kasko peşinatı gibi bahaneler öne sürerek ön ödeme talep eden dolandırıcıları fark eden müşteriler, durumu Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu olay üzerine harekete geçti.

Oltalama yöntemiyle 208 kişiden 1 milyon 850 bin liralık vurgun VİDEO





208 kişiyi toplam da 1 milyon 850 bin TL dolandırdılar

Dolandırılan mağdurların şikayetlerinin ardından 8 aydan beri yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Konya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

Dolandırıcıların adreslerinin belirlenmesi üzerine yapılan baskında aralarında çete yöneticilerinin de olduğu Adem Karakuş, Ceyhun Gürkan, başta olmak üzere toplamda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.





19 kişiden 9'u tutuklanıp cezaevine gönderildi

Konya Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusunun ardından 'oltalama' yöntemiyle sitelerin tasarım ve içeriğini gerçeğinin birebir aynısını yaparak URL adresinde harf değiştirerek siteyi kurdukları tespit edildi.



Şüphelilerin işlemlerini tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartıldı.

İHA'dan edinilen bilgilere göre, mahkeme sonrası 10 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest, 1'i normal serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.