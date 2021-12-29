Konya'da sahte içki üretilen eve baskın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir şahsın evinde sahte içki yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir ilçesi Taraşcı Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapılan bir evi tespit ederek operasyon düzenledi.

Yapılan baskında evde içki üretimi yaptığı öğrenilen V.B. gözaltına alınırken, yapılan aramada toplam 46 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 9 adet 3 litrelik boş cam şişe, 18 adet 330 mililitrelik cam şişe, 11 adet 0.5 litrelik boş pet şişe, 1 adet 30 litrelik plastik bidon ve 6,6 kilogram alkol damıtmakta kullanıldığı öğrenilen talaş ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Evdeki aramaların ardından gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.